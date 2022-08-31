Заболеваемость ковидом в России в августе выросла в 5,4 раза

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в России в августе в 5,4 раза превысило показатель предыдущего месяца, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

С 1 по 31 августа штаб сообщил о 927 250 случаях заражения против 171 480 месяцем ранее. Число заболевших стало максимальным с марта 2022 года, передает Арменпресс.

Смертность из-за ковида также выросла, но не так значительно - примерно на 45%. Если в июле штаб зарегистрировал 1 321 летальный исход, то в августе - 1 913.

При этом показатель летальности инфекции опустился до минимума: в прошлом месяце он составлял около 0,8%, а в этом - только 0,2%, свидетельствуют подсчеты ТАСС.

Число случаев выздоровления после ковида увеличилось в 5,3 раза: в августе штаб сообщил о 621 236 вылечившихся против 117 181 в июле. Однако из-за подъема заболеваемости доля выздоровевших по итогам месяца снизилась с 96,6% до 95,2%.