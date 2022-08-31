Компания «ГеоПроМайнинг Голд» содействует программе водоснабжения приграничных сел

Компания «ГеоПроМайнинг Голд» в рамках программы государственных субсидий окажет финансовое содействие общине Варденис Гегаркуникской области РА для реализации проекта системы водоснабжения приграничных сел.

Как сообщила «Арменпресс» представитель компании «ГеоПроМайнинг Голд» по связям с общественностью Рузанна Григорян, соответствующее соглашение подписали генеральный директор компании Анатолий Гоготин и глава общины Варденис Аарон Хачатрян.

Согласно договору, компания «GeoProMining Gold» обязуется оказать финансовое содействие проекту водоснабжения 5 приграничных сел Варденисского района в размере 150 млн драмов. Проект направлен на обеспечение питьевой и поливной водой пяти сел. Общая стоимость проекта составляет 700 млн драмов, из которых 150 млн предоставит «ГеоПроМайнинг Голд», 180 млн - община Вардениса. Остальное субсидирует государство.

«Участие компании в программах субсидирования обеспечивает эффективное взаимодействие государства, местных общин и бизнеса. Наш опыт показывает, что такое сотрудничество позволяет эффективнее решать социальные проблемы инфраструктурного характера в регионах нашего присутствия, поскольку в процесс вовлечены все заинтересованные стороны. Это уже четвертый проект, в котором участвует «ГеоПроМайнинг Голд», и я уверен, что его реализация улучшит социально-бытовые условия приграничных сел региона», - сказал Анатолий Гоготин.

«Участие «ГеоПроМайнинг Голд» в инфраструктурных проектах, реализуемых в нашем регионе, позволяет нам решать более масштабные задачи. В связи с этим «ГеоПроМайнинг Голд» является нашим основным партнером и добрым другом, участвующим в программах по улучшению качества жизни населения нашего поселка на протяжении 15 лет. Социальные, культурные, образовательные и медицинские программы компании позволяют нам обеспечивать благополучие наших общин», - отметил глава общины Варденис Аарон Хачатрян.

«Участие компании в предыдущих программах субсидирования оценивается в 140 млн драмов. Первые две программы также были в Гегаркуникской области РА. В частности, это программа газификации ряда сел города Варденис, развития системы водоснабжения, освещения улиц села, реконструкции и благоустройства улиц. Третий проект - реконструкция здания Дома культуры города Арарат и благоустройство прилегающей площади.

Эта программа водоснабжения приграничных сел является четвертой дотационной программой, в которой «ГеоПроМайнинг Голд» участвует совместно с органами местного самоуправления и с правительством Армении.

Компания выполняет все предусмотренные законодательством налоговые и социальные обязательства», - добавила Рузанна Григорян.

Хосров Хлгатян