Российским школьникам запретили пользоваться мобильными телефонами на уроках

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что новые санитарные правила не разрешают школьникам пользоваться мобильными телефонами на уроках, использовать их можно только на переменах, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"В соответствии с новыми санитарными правилами, мобильные телефоны с этого учебного года на уроках, я подчеркиваю, на уроках, использовать не допускается", - сказал Кравцов в среду, выступая на IX Общероссийском родительском собрании.

Он пояснил, что такие правила введены, "чтобы мобильные телефоны не отвлекали школьников от занятий".

"Если какие-то чрезвычайные ситуации, то родителям позвонят, скажут. На перемене можно пообщаться со школьниками, но на уроках, в соответствии с новыми правилами использовать мобильный телефон не допускается", - добавил министр.

Накануне помощник президента, бывший министр культуры Владимир Мединский на московском педсовете предложил в порядке эксперимента запретить школьникам использовать смартфоны во время занятий.