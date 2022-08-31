Завершился визит делегации, возглавляемой губернатором Омской области РФ Александром Бурковым, в Гегаркуникскую область

В Гегаркуникской области с визитом находилась делегация Омской области Российской Федерации во главе с губернатором Александром Бурковым.

Как сообщили «Арменпресс» в Управлении информации и общественных связей Гегаркуникской администрации, между администрациями Гегаркуника и Омской области РФ была подписана дорожная карта сотрудничества, которая позволит осуществлять сотрудничество в различных направлениях.

Глава Гегаркуникской области Карен Саркисян приветствовал визит делегации в область, отметив, что Российская Федерация является стратегическим союзником Армении, и очень важно иметь прочные партнерские связи с различными ведомствами и представительствами.

Губернатор подчеркнул готовность к сотрудничеству с Омской областью в направлении постоянного развития и укрепления армяно-российских отношений, затем представил общую характеристику области, ее экономическое положение и возможности развития, рассказал об осуществляемых при государственной поддержке проектах. Он заверил, что сотрудничество будет перспективным для реализации различных программ между двумя сторонами.

Карен Саркисян коснулся также армянской общины Омской области, 50 000 членов которой составляют в основном жители Гегаркуникской области, отметив, что они являются самой прочной гарантией и серьезным ресурсом дружбы и сотрудничества между двумя областями.

- Сотрудничество между Омской областью Российской Федерации и Гегаркуникской областью РА, начавшееся 20 января 2022 года, уже дало свои положительные результаты, которые, несомненно, будут иметь продолжение, полное взаимовыгодных достижений, на что есть много предпосылок. Эта встреча - еще один важный шаг на пути нашего сотрудничества. Остальное уже в области последовательных шагов, разработки и реализации идей, где требуется совместная и целенаправленная работа. Я также уверен, что наши взаимные контакты и визиты раскроют границы и направления возможностей сотрудничества, дадут ожидаемые результаты, - отметил губернатор Гегаркуникской области.

Губернатор Омской области Александр Бурков поблагодарил губернатора Гегаркуникской области Карена Саркисяна за теплый прием и отметил, что они готовы расширять связи между двумя регионами в сельскохозяйственной, образовательной, деловой, гуманитарной и других сферах, считая это сотрудничество важным и для укрепления армянской общины.

В рамках визита российской делегации ректор Гаварского государственного университета Рузанна Акопян и ректор Омского государственного педагогического университета Иван Крот подписали Меморандум о сотрудничестве, который позволит сотрудничать в сферах культурного обмена, науки и образования.

После встречи делегация во главе с губернатором Омской области в сопровождении губернатора Гегаркуникской области Карена Саркисяна для ознакомления с перспективами и возможностями экономического развития региона, культурными и духовными ценностями Армении посетила солнечную фотоэлектрическую станцию села Астхадзор Мартунинского района, тепличное хозяйство нового поколения поселка Гагарин общины Севан, рыбное хозяйство ЗАО «Принц Севана» и монастырский комплекс Айриванк

Хосров Хлгатян