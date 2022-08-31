В Брюсселе началась встреча Пашинян-Алиев-Мишель

В Брюсселе началась встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна, председателя Европейского совета Шарля Мишеля и президента Азербайджана Ильхама Алиева.

25 августа стало известно об очередной трехсторонней встрече в Брюсселе.

В Брюсселе уже были три встречи в таком же формате.

Первая встреча состоялась 14 декабря 2021 года, вторая - 6 апреля 2022 года, третья - 23 мая 2022 года.