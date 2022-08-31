Мария Захарова подчеркнула большой потенциал сотрудничества между Азербайджаном и ЕАЭС

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова подчеркнула высокий потенциал сотрудничества между Азербайджаном и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). Как сообщает «Арменпресс», на пресс-конференции Захарова положительно оценила участие премьер-министра Азербайджана Али Асадова в состоявшемся на днях в Чолпон-Ате заседании Межправительственного совета ЕАЭС.

По словам Марии Захаровой, развитие диалога между Азербайджаном и ЕАЭС оказало бы существенное влияние на весь регион, и было бы полезно для нормализации отношений между Баку и Ереваном.

«На наш взгляд, потенциал сотрудничества между Баку и ЕАЭС очень высок. Мы видим большие перспективы для такого сотрудничества. Думаем, что это будет полезно для нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном», - заявила Захарова.

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов по приглашению премьер-министра Кыргызстана Акилбека Жапарова в качестве гостя принимал участие в заседании Евразийского межправительственного совета, которое состоялось 25-26 августа в Чолпон-Ате Кыргызстана.