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Германия сообщила, что уже поставила Украине военных товаров на €686 млн

Германия сообщила, что уже поставила Украине военных товаров на €686 млн

Правительство ФРГ успело одобрить в текущем году поставки военных товаров на общую сумму почти €5,1 млрд, причем Украина уже получила такой продукции примерно на €686 млн. Как передает Арменпресс, об этом говорится в докладе по экспорту вооружений, которое в среду представило Министерство по делам экономики и защиты климата ФРГ.

Украина стала важнейшим получателем германского оружия среди так называемых "третьих стран" - государств, не входящих в НАТО и не являющихся партнерами альянса. Последними считаются Австралия, Новая Зеландия, Швейцария и Новая Зеландия. На долю Украины в текущем году приходится 56% экспорта военных товаров из ФРГ в "третьи страны".

В прошлом году за аналогичный период Германия экспортировала вооружений на общую сумму в €2,9 млрд. 

 


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