РФ продолжает работу с Ереваном и Баку по разблокированию транспортных коммуникаций: Мария Захарова

Россия вместе с Ереваном и Баку сосредоточилась на выполнении всех положений трехсторонних договоренностей, достигнутых на высоком уровне. Как сообщает «Арменпресс», на пресс-конференции заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она подчеркнула, что работа в рамках согласованных трехсторонних форматов носит предметный характер. В этом контексте официальный представитель МИД России напомнила о заседаниях трехсторонней рабочей группы по делимитации границы между Арменией и Азербайджаном, которой Российская Федерация оказывает консультативное содействие.

Что касается слухов о формировании рабочей группы при посредничестве ЕС, Захарова отметила, что РФ ни от армянских, ни от азербайджанских партнеров не получала никакой информации об этом.

«Активность ЕС на Южном Кавказе определяется геополитическими амбициями. На наш взгляд, это не имеет ничего общего с реальным желанием способствовать улучшению отношений между Арменией и Азербайджаном. Это фальшивые инициативы европейцев, больше похожие на узурпацию лавров посредничества, за которыми ничего нет. Мы, как посредники, работаем, и эта работа дает конкретные результаты, и получает соответствующую оценку сторон. Те, кто выдают себя за посредников, не являясь таковыми, просто не в состоянии что-либо предложить», - заявила представитель МИД России.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова коснулась и заявления Резы Туны Тураги, заместителя министра торговли Турецкой Республики, начальника Таможенного департамента, в котором он говорил об открытии так называемого Зангезурского коридора в ближайшие дни, намекая на договоренность с Россией.

«У меня нет информации о контактах Министерства торговли Турции с российскими партнерами. Могу лишь сказать, что Россия продолжает объективную работу с Баку и с Ереваном в целях разблокирования транспортных коммуникаций на Южном Кавказе, причем работа подразумевает пакетное решение по конкретным маршрутам. Они должны основываться на принципах суверенитета и уважения Армении и Азербайджана и способствовать безопасности и экономическому благополучию региона», - заявила Захарова.