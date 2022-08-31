Ucom предлагает купить Xiaomi Redmi 10C за 2000 драмов в месяц и получить подарки

В начале учебного года, до 15 октября, компания «Юком» предлагает приобрести смартфон Xiaomi Redmi 10C на лучших условиях, всего за 2 000 драмов в месяц, и получить 2-летнюю гарантию, беспроводную гарнитуру, красивый номер телефона и возможность пользоваться пакетом Level Up 1700 в течение 1 месяца, бесплатно. Кстати, подписчики тарифного плана Level Up 1700 могут пользоваться приложениями Coursera, DuoLingo, Microsoft Teams, Google Classroom и Google Meet, не расходуя при этом мегабайты.

В Ucom Xiaomi Redmi 10C можно приобрести как наличными за 72 000 драмов РА, так и с лучшими условиями рассрочки, заплатив 0% первоначального взноса, 0% процентов и 0% платы за обслуживание в течение первых 12 месяцев.

«Начало учебного года - самое подходящее время, чтобы купить новый смартфон для школьников и студентов. Смартфон Xiaomi Redmi 10C от Ucom можно приобрести не только по невероятной цене, но и получить множество подарков, чтобы насладиться лучшим опытом в самой быстрой сети в Армении и получить максимум от образовательных онлайн-приложений, видео и книг», - предствила Арина Арустамян, коммерческий директор компании Ucom.

Смартфон Xiaomi Redmi 10C представлен в зеленом, графитово-сером и синем цветах, имеет большой 6,71-дюймовый экран, 50-мегапиксельную основную и 5-мегапиксельную фронтальную камеры, обеспечивающие невероятное качество. Аккумулятор емкостью 5000 мАч позволит активно пользоваться смартфоном в течение дня, 11 часов играть в разные игры, 19 часов смотреть видео, 190 часов слушать музыку или 29 часов читать. А при необходимости смартфон можно очень быстро подзарядить за считанные минуты. Более того, в смартфоне также есть возможность расширения памяти до 1 ТБ, что позволит хранить памятные фото и видео, не задумываясь об ограничении места на телефоне.