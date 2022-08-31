Боррель: ЕС будет добиваться полной демилитаризации зоны вокруг ЗАЭС

Евросоюз приветствует визит делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС и будет требовать полной демилитаризации зоны вокруг станции. Как передает Арменпресс, об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель в среду по прибытии на неформальную встречу глав МИД ЕС.

"Миссия МАГАТЭ сейчас едет в Запорожье. Мы полностью поддерживаем [генерального директора МАГАТЭ Рафаэля] Гросси. Мы призываем к немедленной демилитаризации окрестностей станции - самой крупной атомной электростанции в Европе", - сказал Боррель.