В США опровергли данные о подготовке афганских пилотов для ВВС Украины

США не тренируют бывших афганских пилотов для отправки на Украину, заявили в Пентагоне, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Нам не известно о каких-либо планах по подготовке афганских пилотов. В контексте оборонной помощи Украине мы сфокусированы на возможностях, которые можем доставить в соотносимых временных рамках для борьбы на востоке и юге и которые не требуют значительной подготовки", - сообщил РИА Новости представитель военного ведомства.

В ВВС США РИА Новости сообщили, что также не в курсе планов по подготовке афганских пилотов.

Ранее военно-дипломатический источник сообщил журналистам, что Пентагон набирает для Киева афганских летчиков, которые сбежали год назад в США, их подготовка началась в Калифорнии.