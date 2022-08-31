На пост президента Федерации лыжного спорта переизбран Гагик Саркисян

На пост президента Федерации лыжного спорта Армении переизбран Гагик Саркисян.

Как сообщает «Арменпресс», он переизбран сроком на 5 лет. В 2005 - 2016 гг. Гагик Саркисян был генеральным секретарем федерации, в 2016 - 2021 гг. вице-президентом и с августа 2021 г. - президентом Федерации сроком на 1 год.

Также избран Президиум федерации в составе 17 человек.

Решениями конференции были внесены изменения и в устав, в частности, изменено название Федерации, новое название - ОО «Федерация лыжного спорта и сноуборда Армении», к действующим в федерации видам спорта добавились - паралыжные гонки, парагорнолыжные гонки и парасноуборд. И следующее решение - председателем организации может быть избрано лицо, являющееся членом организации не менее трех лет.