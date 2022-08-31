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На пост президента Федерации лыжного спорта переизбран Гагик Саркисян

На пост президента Федерации лыжного спорта переизбран Гагик Саркисян

На пост президента Федерации лыжного спорта Армении переизбран Гагик Саркисян.

Как сообщает «Арменпресс», он переизбран сроком на 5 лет. В 2005 - 2016 гг. Гагик Саркисян был генеральным секретарем федерации, в 2016 - 2021 гг. вице-президентом и с августа 2021 г. - президентом Федерации сроком на 1 год.

Также избран Президиум федерации в составе 17 человек.

Решениями конференции были внесены изменения и в устав, в частности, изменено название Федерации, новое название - ОО «Федерация лыжного спорта и сноуборда Армении», к действующим в федерации видам спорта добавились - паралыжные гонки, парагорнолыжные гонки и парасноуборд. И следующее решение - председателем организации может быть избрано лицо, являющееся членом организации не менее трех лет.
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