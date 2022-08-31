Вышел в свет очередной номер бюллетеня «Амберд»
13:10, 31 Август 2022
Вышел в свет очередной номер информационного бюллетеня «Амберд» Государственного экономического университета Армении. Как сообщает «Арменпресс», это третий выпуск 2022 года информационного бюллетеня одноименного исследовательского центра АГЭУ «Амберд».Статьи этого номера опубликованы под рубриками: «Пульс экономики», «Финансовая система», «Налогово-бюджетная система», «Социальная политика», «Рынки и конкуренция», «Городская экономика», «Образование, инновации, знания», «Армения и мир», «Географическая хроника», «Безопасность и вызовы», «Видение армянского общества», «А знаете ли вы, что... ». Они представляют всесторонний анализ актуальных вопросов.
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