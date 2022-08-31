Вышел в свет очередной номер бюллетеня «Амберд»

Вышел в свет очередной номер информационного бюллетеня «Амберд» Государственного экономического университета Армении. Как сообщает «Арменпресс», это третий выпуск 2022 года информационного бюллетеня одноименного исследовательского центра АГЭУ «Амберд».

Статьи этого номера опубликованы под рубриками: «Пульс экономики», «Финансовая система», «Налогово-бюджетная система», «Социальная политика», «Рынки и конкуренция», «Городская экономика», «Образование, инновации, знания», «Армения и мир», «Географическая хроника», «Безопасность и вызовы», «Видение армянского общества», «А знаете ли вы, что... ». Они представляют всесторонний анализ актуальных вопросов.