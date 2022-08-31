Министры иностранных дел Армении и Индии обменялись поздравительными посланиями

По случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Арменией и Индией министры иностранных дел обеих стран обменялись поздравлениями и выразили готовность углублять дружбу и сотрудничество. Как сообщает «Арменпресс», поздравительные послания министры опубликовали в своих микроблогах в Twitter.

«Самые теплые поздравления моему хорошему другу и коллеге, министру иностранных дел Индии Субраманьяму Джайшанкару, правительству и народу Индии по случаю 30-летия установления дипломатических отношений. Мы высоко ценим наши крепкие отношения и историческую дружбу и привержены расширению нашего сотрудничества во всех сферах», - написал министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян.

Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар также направил наилучшие пожелания министру иностранных дел РА Арарарату Мирзояну, правительству и народу Армении. «Пусть наша давняя дружба продолжает развиваться», - заключил Субраманьям Джайшанкар.