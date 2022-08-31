Гюмри в очередной раз будет отмечать День города

2 сентября Гюмри в очередной раз отметит День города.

Как сообщает «Арменпресс», в этом году вместе с празднованием Дня города в Гюмри пройдут и Дни Еревана.

С 11:00 до 19:00 в историческом центре города, на улице Руставели, пройдет ремесленно-художественная ярмарка «Гюмри: город мастеров». С 12:00 до 19:00 гюмрийцев и гостей города ждут на Театральной площади, где с концертной программой выступят детские и молодежные коллективы города. В 12:00 - мероприятие «В гостях у Мастера». Под своим гостеприимным кровом всех желающих примет Дом-музей Ав. Исаакяна. В 12:30 гостей будет ждать Дом-музей Ованнеса Шираза. В 13:00 на улице Абовяна в Гюмри будет организована выставка-ярмарка «Art and Craft Souvenirs». В 13.30 в Галерее сестер Мариам и Ерануи Асламазян откроется выставка рисунков искусствоведа, гравера Левона Лачикяна. Следующая выставка предстоит в 14:00 в выставочном зале Гюмри. В 15:00 в зале Айордац Тун состоится церемония передачи в дар от Еревана Детскому духовому оркестру Гюмри музыкальных инструментов. 2 сентября все музеи Гюмри будут работать до 19:00.

Мэр Гюмри Вардгес Самсонян сообщил «Арменпресс», что День города завершится праздничным концертом. «Самая интересная часть этого дня ожидается вечером, завершение праздника будет ознаменовано великолепным концертом, на главной сцене площади Вардананц выступит Армянский государственный симфонический оркестр и группа «Реинкарнация».

По решению Совета старейшин из городского бюджета на проведение мероприятий было выделено 8 млн драмов, но мэр уверен, что будут и сэкономленные средства. Концерт в рамках празднования Дней Еревана в Гюмри станет подарком столицы второму городу республики, сцена, финансирование, необходимое для организации концерта, все поступит из бюджета столицы», - добавил мэр Гюмри Вардгес Самсонян.

Арменуи Мхоян