79-й Венецианский кинофестиваль откроется 31 августа

Старейший международный киносмотр, 79-й Венецианский кинофестиваль открывается в среду на итальянском острове Лидо, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Откроет кинофестиваль в этом году картина американского режиссера Ноа Баумбаха "Белый шум" по роману Дона Делилло. Картина также вошла в основной конкурс смотра.

В основном конкурсе, помимо новой работы Баумбака будут представлены 22 картины. Так, среди претендентов на награды фильм режиссера Эндрю Доминика "Блондинка", рассказывающий о жизни Мэрилин Монро и являющийся экранизацией одноименного романа Джойс Кэрол Оутс, и новая работа режиссера Мартина МакДона " Банши Инишерина " с Колином Фарреллом и Бренданом Глисоном в главных ролях.

Также в конкурсную программу вошли новые картины Луки Гуаданьино "Кости и прочее" с Тимоти Шаламе в главной роли, "L'immensita", режиссера Эмануэле Криалезе с Пенелопой Крус, драма "Тар" режиссера Тодда Филдома с Кейт Бланшетт и драматический фильм "Сын" Флориана Зеллера, который стал заключительной частью его трилогии о семейных отношениях, с Хью Джекманом и Лорой Дерн в главных ролях.

На главные награды в Венеции будут претендовать работы японского режиссера Кодзи Фукада "Личная жизнь", мексиканского режиссера Алехандро Гонсалеса Иньярриту "Бардо", французского режиссера Ромена Гавраса "Афина", "Вечная дочь" режиссера Джоаны Хогг с Тильдой Суинтон в главной роли, "За стеной" иранского режиссера Вахида Джалильванда, фильм "Аргентина. 1985" Сантьяго Митре, "Кьяра" итальянского режиссера Сузанны Никкьярелли, "Моника" Андреа Паллаоро, "Вся красота и кровопролитие" Лауры Пойтрас, "Пара" Фредерика Вайсман, "Вне связи" Рошди Зем и "Дети других людей" Ребекки Злотовски.