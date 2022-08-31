Движение из Арцаха в Армению и обратно уже осуществляется по альтернативному маршруту

МВД Республики Арцах сообщает, что движение из Республики Арцах в Республику Армения и обратно уже осуществляется по альтернативному маршруту в обход города Бердзор. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Инфоцентр Арцаха.

«Новый маршрут Степанакерт-Горис, который начинается от пересечения Бердадзорского подрайона Шушинской области, открыт с 20:00 часов 30 августа.

Вдоль дороги были размещены российские миротворцы, также несут усиленную службу сотрудники МВД Арцаха и спасатели Государственной службы ЧС Республики Арцах, следя за безопасным выездом и въездом граждан», - говорится в заявлении.