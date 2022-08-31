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МАГАТЭ рассчитывает организовать постоянную миссию на Запорожской АЭС

МАГАТЭ рассчитывает организовать постоянную миссию на Запорожской АЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) рассчитывает организовать постоянную миссию на Запорожской АЭС. Как передает Арменпресс, об этом заявил в среду его глава Рафаэль Гросси, слова которого приводит агентство Reuters.

"Это одна из важнейших вещей, которые я хочу сделать, и я это сделаю", - заявил глава МАГАТЭ перед отправлением миссии на станцию. Он отметил, что миссия "наконец-то выезжает после шести месяцев напряженных усилий" и планирует провести на станции "несколько дней". "Перед нами стоит очень важная задача - оценить реальную ситуацию там и помочь стабилизировать ее. <...> Мы направляемся в зону военных действий, что требует ясных гарантий не только от Российской Федерации, но и от Украины. Нам удалось их получить", - добавил Гросси.

Агентство Reuters ранее сообщило, что автоколонна миссии МАГАТЭ в среду утром выехала из Киева и направилась в сторону ЗАЭС в Энергодаре. 

 

 


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