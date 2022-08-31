Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) рассчитывает организовать постоянную миссию на Запорожской АЭС. Как передает Арменпресс, об этом заявил в среду его глава Рафаэль Гросси, слова которого приводит агентство Reuters.

"Это одна из важнейших вещей, которые я хочу сделать, и я это сделаю", - заявил глава МАГАТЭ перед отправлением миссии на станцию. Он отметил, что миссия "наконец-то выезжает после шести месяцев напряженных усилий" и планирует провести на станции "несколько дней". "Перед нами стоит очень важная задача - оценить реальную ситуацию там и помочь стабилизировать ее. <...> Мы направляемся в зону военных действий, что требует ясных гарантий не только от Российской Федерации, но и от Украины. Нам удалось их получить", - добавил Гросси.

Агентство Reuters ранее сообщило, что автоколонна миссии МАГАТЭ в среду утром выехала из Киева и направилась в сторону ЗАЭС в Энергодаре.