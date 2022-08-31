Премьер-министр Пашинян направил поздравительное послание премьер-министру Индии

Премьер-министр Никол Пашинян направил поздравительное послание премьер-министру Республики Индия Нарендре Моди по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Арменией и Индией. Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в послании говорится:

“Многоуважаемый господин премьер-министр,

Сердечно поздравляю Вас по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между нашими дружественными странами.

Нужно с удовлетворением отметить, что тысячелетние связи между нашими народами получили новый импульс, особенно в последние годы. Лучшее тому доказательство – растущее и развивающееся с каждым днем взаимовыгодное сотрудничество в различных сферах. Активизирован политический диалог, эффективно действует армяно-индийская межправительственная комиссия, налажено тесное сотрудничество в образовательной, культурной, ИТ, оборонной, торгово-экономической и других сферах.

Армения высоко ценит бережное отношение властей Индии к армянской общине, армянским историческим святыням и армянскому наследию.

Надеюсь, что благодаря двусторонним усилиям мы добьемся новых успехов на благо наших дружественных стран и народов

Ваше Превосходительство,

Армения придает большое значение растущей репутации дружественной Индии в сегодняшнем быстро меняющемся миропорядке, поскольку миролюбивая и демократическая Индия может сыграть позитивную роль в справедливом решении многих вызовов, стоящих перед миром и нашими регионами.

Армения, как и прежде, готова поддерживать дружественную Индию на различных международных площадках.

Желаю Вам крепкого здоровья и успехов, а дружественному народу Индии - прочного мира и процветания”.