Путин выразил соболезнования в связи со смертью Горбачева

Президент России Владимир Путин глубоко соболезнует в связи со смертью бывшего советского лидера Михаила Горбачева. Как передает Арменпресс, об этом ТАСС заявил в среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Владимир Путин глубоко соболезнует в связи с кончиной Михаила Горбачева, утром он направит телеграмму соболезнований родным и близким", - сказал Песков.

Первый и единственный президент СССР умер 30 августа на 92-м году жизни.

Путин на посту президента РФ несколько раз встречался с Горбачевым, в последний раз он принимал бывшего советского лидера в Ново-Огарево в марте 2006 года, на следующий день после 75-летия политика.

Глава государства ежегодно направлял Горбачеву поздравления с днем рождения (2 марта). В этом году российский лидер в телеграмме отмечал насыщенный жизненный путь и высокий авторитет бывшего главы СССР, а также подчеркивал его вклад в реализацию социальных, благотворительных и просветительских проектов и развитие международного гуманитарного сотрудничества. Годом ранее, когда Горбачев отмечал 90-летний юбилей, Путин в поздравлении первому и последнему президенту СССР, в частности, написал, что тот принадлежит "к плеяде ярких, неординарных людей, выдающихся государственных деятелей современности, оказавших значимое влияние на ход отечественной и мировой истории".