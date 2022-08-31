Подходит к концу индивидуальный чемпионат Европы по шахматам среди женщин. Как сообщает Арменпресс, состоялись игры предпоследнего тура проходящего в столице Чехии чемпионата.

Между собой соревновались две представительницы Армении Мария Геворкян и Лилит Мкртчян, победу одержала Лилит Мкртчян. Элина Даниелян и Анна Саркисян завершили свои матчи вничью, а Мариам Мкртчян одержала победу. Сусанна Габоян потерпела поражение.

За тур до окончания чемпионата Европы Лилит Мкртчян делит 2-4 места.