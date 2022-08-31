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За тур до окончания чемпионата Европы Лилит Мкртчян делит 2-4 места

За тур до окончания чемпионата Европы Лилит Мкртчян делит 2-4 места

Подходит к концу индивидуальный чемпионат Европы по шахматам среди женщин. Как сообщает Арменпресс, состоялись игры предпоследнего тура проходящего в столице Чехии чемпионата.

Между собой соревновались две представительницы Армении Мария Геворкян и Лилит Мкртчян, победу одержала Лилит Мкртчян. Элина Даниелян и Анна Саркисян завершили свои матчи вничью, а Мариам Мкртчян одержала победу. Сусанна Габоян потерпела поражение.

За тур до окончания чемпионата Европы Лилит Мкртчян делит 2-4 места.


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