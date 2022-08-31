США призвали Армению и Азербайджан к активизации дипломатического взаимодействия

США призывают Армению и Азербайджан активизировать свое дипломатическое взаимодействие и достичь всеобъемлющего мирного соглашения. Как сообщает Арменпресс, об этом на брифинге с журналистами заявил заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Патель.

Касаясь вопроса о том, чего ожидает Госдеп от встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева в Брюсселе 31 августа, Патель, в частности, сказал: «Я могу повторить то, что мы говорили ранее: Соединенные Штаты по-прежнему привержены продвижению безопасного, стабильного, демократического, процветающего и мирного будущего для региона Южного Кавказа, и мы призываем Армению и Азербайджан активизировать свое дипломатическое взаимодействие и достичь всеобъемлющего мирного соглашения».