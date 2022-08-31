Европейские индексы - 30-08-22

МОСКВА, 31 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 30 августа:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.53% и составил 12961.14 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.19% и составил 6210.22 пункта, британский FTSE снизился на 0.88% и составил 7361.63 пункта, а российский RTSI вырос на 1.18% и составил 1212.10 пункта.