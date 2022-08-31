Цены на цветные металлы - 30-08-22

ЛОНДОН, 31 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 30 августа были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 4.11% и составила 2391.00 долларов США, цена на медь снизилась на 3.63% и составила 7864.00 долларов США, цена на свинец выросла на 0.10% и составила 1987.50 долларов США, цена на никель снизилась на 1.22% и составила 21369.00 долларов США, цена на олово снизилась на 4.44% и составила 23652.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 2.34% и составила 3482.00 долларов США, цена на молибден выросла на 1.24% и составила 34105.47 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 51955.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.