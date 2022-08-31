Цены на нефть снизились - 30-08-22

НЬЮ-ЙОРК - ЛОНДОН, 31 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. В результате торгов за 30 августа на крупнейших сырьевых биржах мира были установлены следующие цены на нефть:

Как передает «Арменпресс», на Нью-Йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) цена на марку WTI снизилась на 4.32% и составила 92.50 долларов США, а на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) стоимость марки Brent снизилась на 4.09% и составила 100.01 долларов США.

Единица измерения нефти – баррель, один баррель - 158.98 литра.

Нью-Йоркская биржа NYMEХ-(New York Merchantile Exchange) – американская фьючерсная биржа, основанная в 1882 году, которая занимает первое место в нефтяных фьючерсных торгах. В данный момент торги идут по индексам 2 бирж - NYMEX- по нефти, газу, платине, палладиуму, этанолу, углю, электроэнергии и выбросам двуокиси углерода, и по индексам COMEX- по золоту, серебру, меди, алюминию.

London Intercontinental Exchange (ICE) - Лондонская финансовая фьючерсная и опционная биржа, основанная в 1982 году.