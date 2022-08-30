В Туапсе состоялся юбилейный фестиваль армянской культуры «Золотой абрикос»

В Туапсе 28 августа на площади Октябрьской революции прошел 10-й Фестиваль армянской культуры «Золотой абрикос», учрежденный Местными отделениями Союза армян России Туапсе и Туапсинского района. В торжественном открытии Фестиваля приняли участие руководители районной и городской администраций, представители депутатского корпуса, руководители армянских организаций.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает «Еркрамас».

На открытии фестиваля исполняющий обязанности главы Туапсинского района Сергей Сидоренко сказал, что рады приветствовать участников Фестиваля армянской культуры, который проводится в их стране уже в десятый раз.

«Культура сближает людей, дает им возможность узнать друг друга. «Золотой абрикос» стал не только праздником местных жителей, но и ярким событием для многих гостей курортного сезона. Мы будем укреплять и продолжать эту традицию", - сказал он.

Дети участвовали в мастер-классах по изготовлению свистков из косточек абрикоса. Кулинарный рекорд фестиваля-самая длинная Гата.

Завершился праздник гала-концертом с участием местных вокальных, инструментальных и хореографических коллективов, гостей из Абхазии, а также звезды армянской эстрады Миграна Царукяна, шоумена Карена Арутюнова, исполнителей Мехака Торосяна и Томы Арутюнян.