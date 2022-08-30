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Глава ГШ ВС РА и глава миссии МККК коснулись репатриации армянских пленных, содержащихся в Азербайджане

Глава ГШ ВС РА и глава миссии МККК коснулись репатриации армянских пленных, содержащихся в Азербайджане

30 августа начальник Генерального штаба Вооруженных сил РА, первый заместитель министра обороны, генерал-майор Эдвард Асрян принял руководителя делегации Международного Комитета Красного Креста в Армении Тьерри Рибо.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства обороны Республики Армения, в ходе встречи были затронуты вопросы скорейшего освобождения и репатриации армянских военнопленных и гражданских лиц, находящихся в заложниках в Азербайджане, а также работы по обнаружению пропавших без вести.

Согласно источнику,  был обсужден ряд вопросов сотрудничества, достигнута договоренность о  продолжении участия представителей Вооруженных сил РА в курсах международного гуманитарного права.

 

 


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