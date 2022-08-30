Глава ГШ ВС РА и глава миссии МККК коснулись репатриации армянских пленных, содержащихся в Азербайджане

30 августа начальник Генерального штаба Вооруженных сил РА, первый заместитель министра обороны, генерал-майор Эдвард Асрян принял руководителя делегации Международного Комитета Красного Креста в Армении Тьерри Рибо.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства обороны Республики Армения, в ходе встречи были затронуты вопросы скорейшего освобождения и репатриации армянских военнопленных и гражданских лиц, находящихся в заложниках в Азербайджане, а также работы по обнаружению пропавших без вести.

Согласно источнику, был обсужден ряд вопросов сотрудничества, достигнута договоренность о продолжении участия представителей Вооруженных сил РА в курсах международного гуманитарного права.