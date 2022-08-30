Премьер-министр Пашинян с рабочим визитом отбыл в Брюссель

Премьер-министр Никол Пашинян сегодня вечером с рабочим визитом отбыл в Брюссель.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Республики Армения, в Брюсселе 31 августа запланирована трехсторонняя встреча премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна, председателя Европейского совета Шарля Мишеля и президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.