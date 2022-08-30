В отношении 2 лиц возбуждено уголовное преследование за переход на сторону врага и за госизмену

В суд общей юрисдикции города Еревана, было подано ходатайство относительно применения меры пресечения в отношении И.В. и В.Г. в виде заключения под стражу, которое было удовлетворено. Указанные лица обвиняются в переходе на сторону врага и совершении государственной измены— шпионажа.

Как передает Арменпресс, об этом сообщили в Генпрокуратуре РА.

"Генеральная прокуратура РА уже сообщила, что в результате мер, предпринятых в активном сотрудничестве со СНБ РА, в 2022 году в следственном управлении СНБ РА в связи с 2 случаями якобы переход на сторону врага, а также шпионаж, 10 августа было возбуждено два отдельных уголовных производства по ч. 1 ст. 418 и ч. 1 ст. 424 УК РА.

В результате процессуальных и доказательственных действий, предпринятых в уголовном производстве, получены доказательства того, что граждане РА В.Г. и И.В., проживающий в г. Стамбул, Турция, были завербованы спецслужбами иностранного государства. В.Г. для осуществления враждебной деятельности оказывал другую помощь спецслужбам, по своей инициативе он установил связь с сотрудниками посольстваАзербайджана в Грузии.

Они по отдельности обратились к президенту Азербайджана через различные средства связи с целью выхода из гражданства Республики Армения и получения гражданства Азербайджанской Республики.

На основании доказательств, собранных по указанным уголовным делам, прокурором 18 августа 2022 году. были приняты решения о возбуждении публичного уголовного преследования в отношении И. В.и В. Г. по ч. 1 ст. 418 УК РА.

В суд общей юрисдикции Еревана было подано ходатайство о применении к ним меры пресечения в виде задержания, которое было удовлетворено.

Постановления направлены в Полицию РА для обнаружения указанных лиц и привода их в орган, осуществляющий производство.

Предварительное следствие по уголовному делу продолжается", - говорится в сообщении.

Примечание: лицо, подозреваемое или обвиняемое в предполагаемом преступлении, считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, предусмотренном УК РА и решением суда, вступившим в силу.