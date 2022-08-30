Время в Ереване: 11:07:36,   30 Август 2022

Луиш Фигу отметил фаворитов Чемпионата мира в Катаре

Луиш Фигу отметил фаворитов Чемпионата мира в Катаре

"У Бразилии, Аргентины, Испании и Германии хорошие шансы на победу в чемпионате. Чуть ниже оцениваю вероятность того, что Португалия и Англия станут чемпионами. В любом случае, последним двоим будет намного сложнее претендовать на титул", - как передает Арменпресс, подчеркнул Фигу в ходе состоявшейся в Ереване пресс-конференции.

 

 


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