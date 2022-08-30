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Появление Генриха Мхитаряна в Inter говорит о его таланте. Луиш Фигу

Появление Генриха Мхитаряна в Inter говорит о его таланте. Луиш Фигу

Легендарный португальский футболист Луиш Фигу коснулся матча бывшего капитана сборной Армении по футболу, полузащитника миланского Inter  Генриха Мхитаряна.

Как передает Арменпресс, на пресс-конференции в Ереване Фигу отметил, что появление Генриха Мхитаряна в Inter говорит о его таланте, ведь Inter — один из лучших клубов Италии.

«Всегда важно, чтобы армянские игроки стремились к большему и выступали в сильных чемпионатах. Это также поможет сборной Армении. Кроме того, они всегда являются примером для детей и помогают им еще больше полюбить футбол. У меня самого было много кумиров в юном возрасте, на которых я старался быть похожим», — признался  Фигу.

Фото: Геворга Перкуперкяна

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