Асфальтируется объездной участок Капан-Чакатен автодороги Капан-Цав

Работы по асфальтированию ведутся на объездном участке Капан-Чакатен автодороги М-17 /М-2/ (Капан)-Цав /М-2/. Внутренний слой асфальтобетонного покрытия строящейся дороги протяженностью около 7,5 км уже уложен примерно на 6 км.

Как передает Арменпресс, в Дорожном департаменте сообщают, чтоработы будут завершены в конце октября. По ходу дорога будет обустроена, будут установлены элементы безопасности.

30 августа исполнительный директор «Дорожного департамента» Гор Аветисян ознакомился с работами по строительству дорог, выполненными компанией «Капани ДС», техническим контролем со стороны компании «Халди Консалт».

Вновь построенная дорога соединяет поселки Чакатен, Шикахох, Срашен, Цав, Шишкерт с Капаном.

Строительство дороги осуществляется за счет средств государственного бюджета РА. Работы начались в 2021 году.