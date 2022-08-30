Число случаев COVID-19 в мире превысило 601,5 млн
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро вторника достигло 601 546 898, свидетельствуют данные американского портала Worldometer.
С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 488 509 человек, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.
В число стран с более чем 20 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия, Франция, Германия, Великобритания, Италия и Южная Корея.
Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения соответственно составило:
|
|
Число случаев COVID-19
|
Число умерших пациентов
|
США
|
94 280 272
|
1 044 332
|
Индия
|
44 415 723
|
527 799
|
Бразилия
|
34 397 205
|
683 622
|
Франция
|
34 698 583
|
155 007
|
Германия
|
32 095 854
|
147 223
|
Великобритания
|
23 708 661
|
205 725
|
Италия
|
21 814 856
|
175 407
|
Южная Корея
|
23 142 479
|
26 689
По данным портала Worldometers, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро вторника - 832,6. В Индии на 1 млн жителей скончались 375 человека, Бразилии - 3 168, Франции - 2 348, Германии - 1 745, Великобритании - 2 735, Италии - 2 910, Южной Корее - 520. Сведения по США отсутствуют.
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