Время в Ереване: 11:07:36,   30 Август 2022

Число случаев COVID-19 в мире превысило 601,5 млн

Число случаев COVID-19 в мире превысило 601,5 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро вторника достигло 601 546 898, свидетельствуют данные американского портала Worldometer.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 488 509 человек, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия, Франция, Германия, Великобритания, Италия и Южная Корея.

Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения соответственно составило:

 

Число случаев COVID-19

Число умерших пациентов

США

94 280 272

1 044 332

Индия

44 415 723

527 799

Бразилия

34 397 205

683 622

Франция

34 698 583

155 007

Германия

32 095 854

147 223

Великобритания

23 708 661

205 725

Италия

21 814 856

175 407

Южная Корея

23 142 479

26 689

По данным портала Worldometers, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро вторника - 832,6. В Индии на 1 млн жителей скончались 375 человека, Бразилии - 3 168, Франции - 2 348, Германии - 1 745, Великобритании - 2 735, Италии - 2 910, Южной Корее - 520. Сведения по США отсутствуют.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]