Семьи пропавших без вести в Армении ждут новостей о своих родственниках. Миссия МККК в РА

"Сегодня Международный день пропавших без вести, цель которого - информировать правительства, сообщества, средства массовой информации и общественность о проблеме лиц, пропавших без вести в результате вооруженных конфликтов, насилия, миграции и стихийных бедствий, а также о горе и нужды их семей. Сегодня мы также отдаем дань уважения семьям пропавших без вести.

В регионе карабахского конфликта с 90-х годов и с момента эскалации в 2020г. Международный комитет Красного Креста (МККК) зарегистрировал пропавшими без вести более 4900 военнослужащих и гражданских лиц. Их семьи продолжают жить в неопределенном состоянии, между надеждой и отчаянием, не в силах смириться с неизвестной судьбой своих близких.

«Говорят, время лечит все раны, но моя рана никогда не заживает. Я не сплю ночами, каждый час, каждую минуту жду встречи с Кареном, представляю, как буду обнимать его", - сказала Гаяне Ованнисян, чей брат пропал без вести в результате эскалации карабахского конфликта в 2020 году.

С точки зрения МККК, пострадавшими сторонами являются как пропавшие без вести, так и их семьи. Мы продолжаем работать с властями, чтобы поддержать их возможности реагирования, побудить их принять политику, которая поддерживает усилия по розыску и защищает достоинство семей и их близких. МККК и его Центральное агентство по розыску по всему миру координируют усилия Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца, направленные на поддержку воссоединения семей и привлечение внимания к проблемам пропавших без вести, которые часто упускают из виду.

«Мы выражаем поддержку семьям пропавших без вести и вместе вспоминаем их родных. Когда кто-то пропадает без вести, семья имеет право знать, что с ним случилось. Выяснение судьбы пропавшего без вести – это прежде всего гуманитарная акция, а также обязанность государства, установленная международным гуманитарным правом. Время бессильно вылечить в этом вопросе, нужны ответы. Поэтому мы полны решимости поддерживать стороны в достижении прогресса в решении этого важного вопроса», — сказал Тьерри Рибо, глава делегации МККК в Армении.

В соответствии со своим мандатом в соответствии с международным гуманитарным правом МККК оказывает экспертную поддержку региону, пострадавшему от карабахского конфликта, выступая в качестве нейтрального посредника и призывая стороны сделать все возможное для выяснения судьбы пропавших без вести лиц", - говорится в пресс-релизе.

МККК — нейтральная, беспристрастная и независимая гуманитарная организация, исключительно гуманитарной миссией которой является защита жизни и достоинства людей, пострадавших в результате вооруженных конфликтов и других ситуаций насилия. Организация осуществляет свою гуманитарную деятельность в регионе с 1992 года в связи с карабахским конфликтом.