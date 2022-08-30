Число внутренне перемещенных лиц на Украине увеличилось в течение июля более чем на 300 тысяч и достигло 6,9 млн. Как передает Арменпресс, об этом сообщила во вторник Международная организация по миграции (МОМ).

"Число внутренне перемещенных лиц [на Украине] выросло до 6,9 млн по состоянию дел на 23 августа", - отметила МОМ, пояснив, что с июля свои дома покинули более 300 тыс. человек. В основном речь идет о перемещенных лицах на юге и востоке Украины.

По данным организации, 44% перемещенных лиц работоспособного возраста "на настоящий момент не зарабатывают каких-либо денег". Лишь треть из них заявили, что "зарплата является их основным источником дохода", а 24% "полагаются на поддержку государства". Большинство опрошенных МОМ людей (70%) сообщили, что вынуждены экономить, в том числе на продуктах питания, а треть снова взяли в долг. Среди основных нужд внутренне перемещенные лица называют наличные деньги, лекарства и материалы для ремонта и строительства.

По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, с 24 февраля по 23 августа 2022 года в страны Европы прибыли более 6,85 млн беженцев с Украины. Более 3,93 млн из них были зарегистрированы в этих государствах в рамках программ защиты и оказания помощи.