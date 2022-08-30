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Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 30-08-22

Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 30-08-22

ЕРЕВАН, 30 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 30 августа, курс доллара США сократился на 0.35 драмa и составил 404.77 драм. Курс евро вырос на 1.48 драмa и составил 406.11 драм. Курс российского рубля сократился на 0.03 драмa и составил 6.69 драм. Курс британского фунта вырос на 0.44 драмa и составил 474.35 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 19.70 драмa и составила 22790.17 драм. Цена серебра сократилась на 0.21 драмa и составила 250.06 драм. Цена платины не изменилась и снова составила 16414.1 драм.


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