Время в Ереване: 11:07:36,   30 Август 2022

Азиатские индексы - 30-08-22

Азиатские индексы - 30-08-22

ТОКИО, 30 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 30 августа на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 1.14% и составил 28195.58 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 1.25% и составил 1968.38 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.42% и составил 3227.22 пункта, а HANG SENG снизился на 0.37% и составил 19949.03 пункта.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]