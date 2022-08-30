Азиатские индексы - 30-08-22

ТОКИО, 30 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 30 августа на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 1.14% и составил 28195.58 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 1.25% и составил 1968.38 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.42% и составил 3227.22 пункта, а HANG SENG снизился на 0.37% и составил 19949.03 пункта.