Польша увеличит оборонный бюджет почти вдвое

Оборонный бюджет Польши увеличится в 2023 году почти в два раза․ Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил премьер страны Матеуш Моравецкий на пресс-конференции.

"Этот год мы закончим, по-видимому, с бюджетом национальной обороны на уровне 58 миллиардов злотых (около 12,3 миллиарда долларов). На будущий год мы планируем около 98 миллиардов (около 20,8 миллиарда долларов) только в самом бюджете", - сказал Моравецкий.

"И вместе с этим бюджетом на регулярную армию мы планируем от 30 до 40 миллиардов злотых (от 6,4 до 8,51 миллиарда долларов) на закупку вооружения за границей", - добавил он.

Моравецкий отметил, что Совет министров "принял амбициозный бюджет на сложные времена". "Это бюджет безопасности Польши и польских семей", - сказал он.

По данным премьера, доходы бюджета 2023 года запланированы на уровне 604,4 миллиарда злотых (около 128,6 миллиарда долларов), что означает рост на 105 миллиардов злотых (около 22,3 миллиарда долларов) по сравнению с текущим годом.

Расходы бюджета запланированы на уровне около 669,4 миллиарда злотых (около 142,4 миллиарда долларов) при дефиците бюджета в 4,4%.