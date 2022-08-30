В Бангалоре состоялась армяно-индийская конференция

Совместными усилиями посольства Республики Армения в Индии и Торгово-экономической организации Индии на днях в Бангалоре, столице индийского штата Карнатака, центре науки, промышленности и ИТ состоялась бизнес-конференция под девизом «Поощрение инвестиций и их рост».

Как передает «Арменпресс», со ссылкой на сообщение МИД РА, на конференции присутствовало около 70 представителей правительственных, деловых, а также образовательных и медицинских кругов штата Карнатака.

В ходе мероприятия представители компаний-участниц обсудили с послом РА проблемы и перспективы двустороннего экономического сотрудничества, представили ряд интересных предложений для совместной реализации.

Большой интерес был проявлен к развитию взаимовыгодного сотрудничества с Арменией, в свете положительных результатов визита делегации во главе с президентом Торгово-экономической организации Индии в Армению.

Посол РА Юрий Бабаханян рассказал об исторических основах традиционно хороших двусторонних политических отношений и с удовлетворением отметил факт формирования в них в последние годы более позитивной атмосферы, чему в свою очередь во многом способствовали взаимные визиты министров иностранных дел двух стран.

Юрий Бабаханян отметил, что необходимо приложить все усилия, прежде всего, в направлении повышения взаимного признания и доверия между различными армянскими и индийскими компаниями. В связи с этим он призвал собравшихся более активно участвовать в выставках и конференциях, проводимых в Армении.

На следующий день состоялась встреча посла Армении в Индии и министра информационных технологий и высшего образования штата Карнатака, в ходе которой были обсуждены многочисленные вопросы, направленные на развитие взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами в сферах науки, образования и ИТ.