Известно, какую сумму планируется выделить пострадавшим от взрыва в «Сурмалу» и семьям погибших

В связи с взрывом в торговом центре «Сурмалу» семьям погибших и пострадавших будет оказана социальная помощь в виде единовременного денежного пособия.

Как сообщает «Арменпресс», Министерство труда и социальных вопросов уже разработало и вынесло на обсуждение проект по утверждению порядка оказания социальной помощи семьям погибших и пострадавших в результате взрыва в торговом центре «Сурмалу».

Лицам, пострадавшим (получившим увечья) в результате взрыва и бывшим на стационарном лечении до трех суток, планируется выделить 150 000 драмов, лицам, бывшим на стационарном лечении трое и более суток, - 300 000 драмов.

За каждого погибшего (включая лиц, местонахождение которых неизвестно) планируется предоставить содействие в размере 3 000 000 драмов. В рамках мероприятия членами семьи считаются: супруг, ребенок (дети), родитель (родители) или законный представитель.

Согласно проекту, если нет точной информации о членах семей (бенефициарах) пострадавших (в том числе о лице, местонахождение которого неизвестно), то рассчитывается начальная сумма единовременной денежной помощи: 1 000 000 драмов.

Чтобы воспользоваться проектом, заявление необходимо подать в электронной форме в Единую социальную службу Министерства труда и социальных вопросов РА до 1 декабря 2022 года.

Социальная помощь предоставляется путем перечисления соответствующей суммы на банковский счет или в банк, выбранный получателем.