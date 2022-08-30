Спецподразделения Грузии и США провели совместные учения

Совместные учения Сил специальных операций Минобороны Грузии и США завершились в республике. Как передает Арменпресс, об этом во вторник сообщили в пресс-службе грузинского военного ведомства.

"Состоялись совместные учения Сил специальных операций и морской группы специального назначения США, которые проходили в течение 15 дней. В ходе учений личный состав получил и успешно выполнил разные боевые задачи", - цитирует пресс-служба заявление офицера Сил специальных операций Грузии Георгия Кавтарадзе. Целями мероприятия стали обмен опытом между подразделениями специального назначения двух стран и повышение их совместимости, добавил он.

Подобные совместные учения проходят в Грузии систематически. Их участниками становятся и представители стран и партнеров НАТО, добавили в Минобороны.