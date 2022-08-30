В Мексике взорвался газопровод

Спасатели штата Пуэбла сообщили о взрыве на газопроводе компании Pemex - место происшествия оцеплено в радиусе 500 метров, а для помощи населению задействовано временное убежище, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"В рамках скоординированной работы, которую мы проводим в районе взрыва в Амосоке, совместно с муниципальными властями открыто временное убежище для оказания поддержки и ухода населению. Мы призываем вас держаться подальше от места происшествия", - говорится в блоге спасателей в Twitter.

В ликвидации аварии принимают участие полиция, пожарные, Национальная гвардия и минобороны, а также специалисты Pemex. Место утечки оцеплено в радиусе 500 метров, о погибших или раненых не сообщается.

По информации местных СМИ, сотрудники нефтегазовой Pemex находились на месте нелегальной врезки и занимались герметизацией трубы. Трубопровод повредили неудачными манипуляциями экскаватора, однако персонал смог убежать до взрыва и криком предупредить жителей окрестных домов. Одно из трех поврежденных строений сгорело полностью.