CNN: делегация МАГАТЭ прибыла в Киев

Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), возглавляемая генеральным директором организации Рафаэлем Гросси, уже находится в Киеве. Как передает Арменпресс, об этом во вторник сообщает телеканал CNN.

14 членов делегации были замечены в одном из киевских отелей репортерами CNN. Информации о том, когда миссия прибудет на Запорожскую АЭС, пока не приводится.

Ранее Гросси сообщил, что миссия агентства для отправки на Запорожскую АЭС сформирована и прибудет туда на текущей неделе. Инспекторы оценят физический ущерб, нанесенный станции, определят работоспособность систем безопасности и охраны объекта. Специалистам под руководством Гросси нужно будет также оценить условия труда персонала станции и принять срочные меры по обеспечению гарантий безопасности ЗАЭС.

Запорожская АЭС, расположенная в Энергодаре, находится под контролем российских войск. Как заявляли в Минобороны РФ, в последние дни украинские силы нанесли несколько ударов по территории станции, используя, в частности, беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня. В большинстве случаев атаки отражают системы противовоздушной обороны, однако фиксируются попадания снарядов в объекты инфраструктуры и район хранилища ядерных отходов, что представляет угрозу утечки радиации.