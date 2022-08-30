Франция заявила о готовности к сокращению поставок газа из России

Решение "Газпрома" сократить поставки газа французской компании Engie не угрожает ситуации на рынке Франции, как передает Арменпресс, об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на министерство энергетических преобразований страны.

По сообщениям СМИ, "Газпром" уведомил Engie о том, что сократит поставки газа начиная с 30 августа из-за разногласий по поводу некоторых контрактов.

"Мы подготовились к этому за счет диверсификации наших источников поставок и максимального пополнения наших запасов", — сказал представитель министерства, комментируя решение "Газпрома".