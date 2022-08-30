Время в Ереване: 11:07:36,   30 Август 2022

Франция заявила о готовности к сокращению поставок газа из России

Франция заявила о готовности к сокращению поставок газа из России

Решение "Газпрома" сократить поставки газа французской компании Engie не угрожает ситуации на рынке Франции, как передает Арменпресс, об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на министерство энергетических преобразований страны.

По сообщениям СМИ, "Газпром" уведомил Engie о том, что сократит поставки газа начиная с 30 августа из-за разногласий по поводу некоторых контрактов.

"Мы подготовились к этому за счет диверсификации наших источников поставок и максимального пополнения наших запасов", — сказал представитель министерства, комментируя решение "Газпрома".

 


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]