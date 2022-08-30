90-й юбилейный сезон оперного театра откроется спектаклем «Ануш», который будет дан в Ванадзоре

Национальный академический театр оперы и балета им. Ал. Спендиаряна свой юбилейный 90-й театральный сезон откроет в городе Ванадзор.

Как сообщает «Арменпресс», 2 сентября в Государственном драматическом театре Ванадзора им. Абеляна будет дан оперный спектакль А. Тиграняна «Ануш», 3 сентября во Дворце культуры им. Ш. Азнавура - концерт «Три сопрано», на котором в исполнении ведущих солистов театра прозвучат популярные армянские народные мелодии.

На встрече с журналистами заместитель министра образования, науки, культуры и спорта РА Ара Хзмалян сказал, что для каждой цивилизованной страны наличие Театра оперы и балета является свидетельством наличия общеевропейских культурных ценностей и принадлежности к большой семье европейской культуры. «90 лет, огромный культурный вклад, традиции. Когда мы говорим о децентрализации культуры, открытие юбилейного театрального сезона такой важной структуры является одним из важнейших проявлений этой децентрализации в регион», - сказал он, добавив, что подобные инициативы меняют и настроение города. И это должна быть последовательная политика.

По словам музыкального руководителя и дирижера спектакля, заслуженного артиста РА Карена Дургаряна, идея открытия театрального сезона в Ванадзоре принадлежит заместителю министра ОНКС Ара Хзмаляну. «Очень важно подчеркнуть, что мы открываем театральный сезон не на той сцене, к которой привыкли артисты. Нужно перевезти декорации, но я уверен, что зрители Ванадзора рады будут увидеть произведение их соотечественника», - сказал он.

Карен Дургарян отметил, что там будет почти вся труппа театра.

В юбилейном 90-м сезоне оперного театра ожидаются новые премьеры и интересные проекты.