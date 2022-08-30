Шарль Мишель намерен провести телефонные разговоры с Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым

Председатель Европейского совета Шарль Мишель, накануне встречи, намеченной на 31 августа в Брюсселе, намерен провести телефонные переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Как сообщает «Арменпресс», об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Сегодня, накануне уже четвертой встречи президента Азербайджана Алиева и премьер-министра Армении Пашиняна, которая состоится завтра в Брюсселе, я намерен провести с ними подготовительные телефонные разговоры», - сообщил он.

Ранее правительство Армении распространило заявление о встрече лидеров Армении и Азербайджана в Брюсселе 31 августа. Никол Пашинян и Ильхам Алиев уже провели в Брюсселе три встречи: 14 декабря 2021 года, 6 апреля и 23 мая 2022 года.