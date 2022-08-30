СМИ: число жертв вооруженных столкновений в Багдаде достигло 30

Не менее 30 человек погибли в результате вооруженных столкновений в столице Ирака Багдаде. Как передает Арменпресс, об этом во вторник сообщил телеканал Al Hadath.

Ранее сообщалось о 20 погибших. По версии иракского телеканала Rudaw, в стычках пострадали по меньшей мере 380 человек.

Утром во вторник поступили сообщения о ракетном обстреле "зеленой зоны" Багдада, где располагаются правительственные учреждения и посольства иностранных государств. Телеканал Sky News Arabia информировал, что удар был нанесен четырьмя ракетами.

В понедельник сотни сторонников шиитского имама Муктады ас-Садра, объявившего о своем уходе из политики, заняли "зеленую зону" столицы Ирака, окружили Дворец республики и вошли в здание. Несмотря на введенный по всей стране комендантский час, в столице и ряде регионов Ирака продолжаются столкновения. Как сообщил во вторник телеканал Al Arabiya, в районе, где расположено здание иракского парламента, были применены гранатометы RBG-6.

По данным телеканала Al Jazeera, представители правительства и лидеры ряда политических сил Ирака провели в ночь на вторник переговоры по прекращению огня в "зеленой зоне", однако о информации о достигнутых договоренностях не приводится.