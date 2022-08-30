В Армению приехал Луиш Фигу

Легендарный португальский футболист Луиш Фигу находится в Ереване. Как сообщает «Арменпресс», футболист 27 августа отправил видеообращение, в котором сообщил о своем прибытии в Армению.

В видеообращении Луиш Фигу поздоровался на армянском языке и заявил: «Рад сообщить всем вам, что я еду в Ереван, прекрасную столицу Армении».

Он добавил, что с нетерпением ждет возможности провести в Армении фантастическое время.