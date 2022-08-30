Азербайджан продолжает игнорировать решения ЕСПЧ: МИД РА по случаю Международного дня жертв насильственных исчезновений

30 августа - Международный день жертв насильственных исчезновений, учрежденный в 2010 году Генеральной Ассамблеей ООН как напоминание об ужасных нарушениях прав человека, вызванных насильственными и недобровольными исчезновениями. Как сообщает «Арменпресс», Министерство иностранных дел Армении по этому поводу распространило следующее заявление:

«Насильственное или недобровольное исчезновение людей по самой своей природе является нарушением основных прав человека. Оно нарушает целый ряд прав человека, установленных Всеобщей декларацией прав человека, Международной конвенцией для защиты всех лиц от насильственных исчезновений, а также Международными соглашениями о правах человека и другими ключевыми международными документами по правам человека.

Это комплексное преступление нарушает все права человека, включая право на жизнь, право не подвергаться пыткам и другим жестоким, бесчеловечным или унижающим достоинство видам обращения и наказания, право на свободу и личную неприкосновенность, право на справедливое судебное разбирательство, право на эффективное средство правовой защиты и право знать правду об обстоятельствах исчезновения. Международное право при определенных обстоятельствах насильственное исчезновение рассматривает как преступление против человечности.

Международное гуманитарное право направлено на предотвращение исчезновения людей в результате произвольных арестов, задержаний и других нарушений во время содержания в плену. После подписанного 9 ноября 2020 года соглашения о прекращении огня Азербайджан все еще продолжает удерживать в качестве заложников армянских военнопленных, в том числе и гражданских лиц. Судьбы сотен без вести пропавших и насильственно исчезнувших в результате первой и 44-дневной карабахских войн остаются неизвестными.

Отсутствие сотрудничества со стороны властей Азербайджана делает невозможным точную оценку количества без вести пропавших, а также получение достоверной информации об их судьбе или местонахождении, и живы ли они.

Азербайджан продолжает игнорировать решения Европейского суда по правам человека относительно применения промежуточных мер для предоставления информации об армянских заложниках в Азербайджане, а также срочных мер, согласно решениям Международного суда ООН, вынесенным 7 декабря 2021 года, что обязывает Азербайджан прекратить свою расистскую и дискриминационную политику в отношении армян.

Проблема исчезновений является приоритетным гуманитарным вопросом, который необходимо деполитизировать и решить при наличии твердой политической воли и сотрудничества. В отсутствие такого подхода справедливость и социальное оздоровление, а, следовательно, и долгосрочный мир останутся недостижимыми. Призываем международное сообщество взять на себя ответственность за предоставление безоговорочного доступа на всю территорию Нагорного Карабаха, что может смягчить существующий гуманитарный кризис.

В Международный день насильственных исчезновений мы выражаем нашу солидарность с семьями жертв и всеми теми, кто страдает от этих бесчеловечных действий. Мы боремся за права без вести пропавших лиц, мы продолжаем бороться за справедливость и против безнаказанности этого преступления. Мы подтверждаем наш настоятельный призыв положить конец безнаказанности за насильственные исчезновения», - говорится в заявлении МИД РА.