Байден намерен попросить Конгресс одобрить продажу Тайваню вооружений на $1,1 млрд

Администрация президента США Джо Байдена планирует официально запросить одобрение Конгресса на продажу Тайваню партии оружия на сумму около $1,1 млрд, как передает Арменпресс, об этом сообщила газета Politico со ссылкой на информированные источники.

Предполагаемый пакет поставок включает в себя в том числе 60 ракет AGM-84L Harpoon Block II и 100 тактических ракет класса "воздух-воздух" AIM-9X Block II Sidewinder, сообщили источники.

Издание отмечает, что проработка данного вопроса находится в первичной стадии. Тем не менее, считает Politico, после рассмотрения запроса президента в соответствующих комитетах Палаты представителей и Сената "законодатели, скорее всего, одобрят продажу". Процесс может несколько затянуться, учитывая продолжающиеся каникулы в Конгрессе, предупреждает газета.

США на различных уровнях заявляют о том, что привержены проведению политики "одного Китая". В то же время, представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби накануне подтвердил журналистам на брифинге, что Вашингтон продолжит оказание Тайваню помощи "в области безопасности" в условиях активизации Китаем военной деятельности вблизи острова после визита в Тайбэй спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси.